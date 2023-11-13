Визы, налоги, уровень доходов: где больше всего рады цифровым кочевникам?

Из 54 направлений, проанализированных экспертами ЮНВТО, почти половина предлагает визы сроком до одного года.

Теперь всё больше стран создают визовые схемы, специально ориентированные на фрилансеров, самозанятых и тех, кто работает удалённо. У различных видов документов, предлагаемых в разных странах мира, есть свои преимущества и недостатки.

Например, в США в 2022 году число цифровых кочевников или диджитал-номадов увеличилось на 131% по сравнению с 2019 годом и составило 17 млн человек.

По мере совершенствования технологий видеоконференцсвязи и расширения возможностей работы вне офиса популярность цифрового кочевничества в последние три года продолжает расти.

С 2020 года многие страны ввели визы, специально предназначенные для удалённых работников, чтобы сгладить последствия пандемии COVID-19 на экономику. Пионером стала Эстония , которая в июле 2020 года запустила специальную программу выдачи виз для цифровых кочевников.

Требования к минимальному доходу в 54 странах также сильно различаются. Ангилья (заморская территория Великобритании), Багамские острова, Кюрасао (входит в Королевство Нидерландов), Марокко и Сент-Люсия не предъявляют никаких требований к минимальному месячному доходу.

Антигуа и Барбуда предлагает обладателям виз два года без уплаты налогов, а Барбадос и Латвия – 12 месяцев.

Почти 40% принимающих стран освобождают цифровых кочевников от уплаты налогов, в том числе Хорватия , Португалия и Албания . По данным ЮНВТО, в большинстве государств кочевники становятся налоговыми резидентами после пребывания в течение 183 дней.

По результатам исследования, наиболее благоприятным для цифровых кочевников регионом является Северная и Южная Америка. Визовые программы предлагаются в 21 стране, преимущественно в малых островных государствах. В Европе 19 стран запустили визы для цифровых кочевников, а ещё две – Италия и Северная Македония – работают над введением специальных программ.

В большинстве стран первоначально выдаются трёх- или шестимесячные визы с возможностью продления по истечении этого срока.

Самый короткий срок пребывания для цифровых кочевников – всего 30 дней – предлагает Канада , а самые длительные визы выдаются в Таиланде .

При этом на Каймановых островах для получения визы необходимо зарабатывать около 100 000 долларов (93 600 евро) в год. Обычно в большинстве стран требуется минимальный доход в размере от 1000 до 4000 долларов США (936-3748 евро) в месяц.

Где проще и дешевле всего получить визу цифрового кочевника?

Что касается подачи документов, то 76% направлений позволяют цифровым кочевникам делать это по Интернету. Однако ряд стран, в том числе Эстония, Кипр и Исландия, по-прежнему принимают заявления только в бумажном виде.

80% стран рассматривают заявки в течение одного месяца. Многие из них делают это гораздо быстрее, а некоторые, в том числе Греция, Марокко и Барбадос, – не более чем за 10 дней. Самые длительные сроки рассмотрения заявок отмечены в Дании, Малайзии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Чехии и Эквадоре, где сроки варьируются от двух до четырёх месяцев.



Какое влияние оказали визы для цифровых кочевников?