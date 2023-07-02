Визит премьера Испании в Киев и иные итоги 493-го дня войны

Бернс не обошел стороной мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Попытка путча является "вооруженным вызовом российскому государству" и признаком "разрушительного воздействия" войны России на общество в РФ и власть президента Владимира Путина , считает директор американской разведслужбы. Он добавил, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу.

Планы Киева по контрнаступлению включают освобождение значительной доли захваченных Россией территорий уже к осени, размещение артиллерии и ракетных систем у административной границы аннексированного РФ Крыма, а также продвижение на востоке Украины, сообщило американское издание The Washington Post. По его данным, с этими планами знаком директор ЦРУ Уильям Бернс, посетивший Украину и встретившийся с ее президентом Владимиром Зеленским, а также высокопоставленными представителями разведки. Визит главы разведслужбы Соединенных Штатов состоялся в обстановке секретности в июне, однако известно о нем стало лишь сейчас.