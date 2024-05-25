Визит Макрона в ФРГ. Разочарован ли Париж политикой Берлина?

Ожидается, что Макрон прибудет с трехдневным государственным визитом в Германию 26 мая. Правда, ситуация для него и сейчас не самая спокойная. 9 июня должны состояться выборы в Европарламент, а во Франции, согласно данным соцопросов, могут победить правые популисты из партии Марин Ле Пен. Кроме того, общественные настроения французов демонстрируют их усталость от ЕС. Выступая в прошлом месяце в Сорбонне, Макрон даже эмоционально обратился к публике со словами: "Европа может умереть", призывая французов к совместной обороне ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в соцсети X похвалил речь Макрона, отметив в ней "хорошие импульсы" для Европы.