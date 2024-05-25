Визит Макрона в ФРГ. Разочарован ли Париж политикой Берлина?

Государственный визит - всегда нечто особенное: военные почести, гимны, торжественный банкет, президент в роли хозяина, рукоплескания толпы, культурная программа. Последний раз президент Франции был с таким визитом в Германии в 2000 году. Тогда этот пост занимал Жак Ширак.
Однако в германо-французских рабочих контактах недостатка нет. Руководители двух стран часто ездят друг к другу, встречаются на полях различных международных форумов. А тот факт, что последний государственный визит французского президента в Германию, которая считается самым тесным партнером Франции, состоялся так давно, не имеет политического значения, говорят эксперты.
Вообще-то государственный визит Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит в Германию должен был состояться в июле прошлого года, но был отменен из-за вспыхнувших тогда во Франции массовых беспорядков.
Ожидается, что Макрон прибудет с трехдневным государственным визитом в Германию 26 мая. Правда, ситуация для него и сейчас не самая спокойная. 9 июня должны состояться выборы в Европарламент, а во Франции, согласно данным соцопросов, могут победить правые популисты из партии Марин Ле Пен. Кроме того, общественные настроения французов демонстрируют их усталость от ЕС. Выступая в прошлом месяце в Сорбонне, Макрон даже эмоционально обратился к публике со словами: "Европа может умереть", призывая французов к совместной обороне ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в соцсети X похвалил речь Макрона, отметив в ней "хорошие импульсы" для Европы.
Кроме того, вспыхнули беспорядки в Новой Каледонии. Но это не повлияет на планы французского президента приехать в Берлин, сообщили в Париже.
Макрон хочет "оживить" отношения с Германией
Между политическими системами двух стран есть различия, указывает эксперт Германо-французского института в Людвигсбурге Франк Баснер (Frank Baasner): "Государственный визит - это визит к федеральному президенту Германии, а он - не глава германского правительства. Во Франции это несколько иначе, президент там - и часть исполнительной власти, и глава государства". Визит Макрона, по словам Баснера, показывает, что "речь идет не только о правительствах, но и о народах, ведь и сближение людей очень важно".
Для Парижа хорошие французско-германские отношения не являются само собой разумеющимися. Это наглядно продемонстрировало заявление Елисейского дворца накануне так и не состоявшегося в июле визита, в котором вместо елейных банальностей содержалась формулировка с предостерегающим подтекстом: цель визита Эмманюэля Макрона и его супруги состоит в том, чтобы снова "оживить" германо-французские отношения. Несмотря на тесные регулярные контакты между правительствами двух стран, считают в Париже, появилась некая обыденность, при которой легко забывается, что делает эти отношения между Францией и ФРГ такими особенными.
С немецкой точки зрения, все выглядит более благополучно. "Для нас франко-германская дружба - это нечто само собой разумеющееся и повседневное, но пришло время снова устроить праздник", - говорилось тогда в заявлении администрации федерального президента. Изменилось ли что-то за это время в отношениях между Францией и Германией?