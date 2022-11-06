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Мэр Киева Виталий Кличко не исключает полного отключения электричества в украинской столице в результате действий российских военных.
Ukraina, Kijevas
Ukraina, Kijevas
© AP / Scanpix

"Мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения, и вообще, чтобы мы все умерли", - сказал Кличко во время национального телемарафона.

По его словам, власти Киева просчитывают сейчас разные сценарии. В столице Украины сделан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. Кроме того, в власти готовят пункты обогрева, которых по городу будет как минимум 1000. Они должны работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

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Deutsche Welle
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