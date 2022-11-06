"Мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения, и вообще, чтобы мы все умерли", - сказал Кличко во время национального телемарафона.
По его словам, власти Киева просчитывают сейчас разные сценарии. В столице Украины сделан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. Кроме того, в власти готовят пункты обогрева, которых по городу будет как минимум 1000. Они должны работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Перелом на рынке аренды жилья в Литве: цены снижаются – инициатива в руках арендаторов
Рост цен на аренду жилья снижается. Об этом...
Финансовый эксперт советует, как планировать расходы: есть одно золотое правило
По мере роста инфляции каждая семья должна...
Литовский предприниматель Виктор Воронцов: мы живём всё лучше и лучше
В беседе с RU Delfi предприниматель Виктор Воронцов...
Война с будущим: как российское вторжение в Украину влияет на природу и климат
2 ноября в пространстве Reforum Space Vilnius экологическое...
Умер отец президента Литвы Гитанаса Науседы
В воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа сообщил...