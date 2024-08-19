Вирус оспы обезьян: что важно знать

В справке об оспе обезьян на своем сайте ВОЗ напоминает, что в мае 2022 года эта болезнь внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру, и в итоге в 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. При этом чаще всего заражались мужчины-геи и бисексуалы — но не только они.