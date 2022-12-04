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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, находясь с визитом в Киеве, заявила, что Москва, очевидно, не слишком серьезно относится к предложениям переговоров. Такой вывод она сделала, исходя из ответа Кремля на заявления президента США Байдена.
Victoria Nuland
Victoria Nuland
© Reuters / Scanpix

В четверг Байден заявил, что готов встретиться для переговоров с Путиным, если тот продемонстрирует готовность к этому. В частности, согласится на то, чтобы российские войска покинули территорию Украины.

На что в Кремле ответили, что это запад “осложняет” ситуацию, поскольку отказывается признавать вхождение в состав России четырех регионов, которые она в нарушение международного права аннексировала в сентябре.

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“Естественно, дипломатическое решение - это общая цель для всех, но нужен партнер, который этого хочет. И совершенно ясно, будь то атаки на энергетику, риторика или общая позиция Кремля, что Путин неискренен и не готов к этому”, - заявила Нуланд.

В субботу Нуланд прибыла в Киев, чтобы поддержать Украину в то время, когда Россия пытается уничтожить ее энергетическую инфраструктуру.

Она встретилась с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком, который поблагодарил США за поддержку и заявил, что победа над Россией будет общей победой Украины и США.

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