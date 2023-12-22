Виктор Орбан согласился на встречу с Зеленским

Встреча Орбана и Зеленского станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны, отмечает СМИ.

Орбан сообщил, что Зеленский предложил ему встречу еще в начале месяца и предложил "вести переговоры".

"Я сказал ему (Зеленскому, — ред.), что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?", — заявил Орбан.

По его словам, президент Украины хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.