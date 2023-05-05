Кроме Орбана, единственным действующим руководителем правительства, принявшим участие в форуме, стал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Би-би-си.
Виктор Орбан сказал участниками Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) из США и еще 20 стран, что "лаборатории прогрессивного либерализма", по его мнению, разрушают нации, распространяя вирус миграции, гендерной политики и woke-политики/ В то же время, по мнению венгерского лидера, "консерваторы успешно отбиваются и уже отбили ключевые города: Будапешт, Варшаву, Рим и Иерусалим". "На очереди - Брюссель и Вашингтон!" - провозгласил Орбан. Он заявил, что и в США к власти должен вернуться Дональд Трамп.
Конференция консервативных политических действий - это традиционный слет американских консерваторов. Он проводится и в странах за пределами США. В Европе он проходил только в Венгрии, которая теперь вновь принимает представителей правых и ультра-правых сил.
В этот раз, как пишут организаторы, в Будапеште в течение четверга и пятницы перед несколькими сотнями собравшихся выступят 60 ораторов из 20 стран с пяти континентов.
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