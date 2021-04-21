Обращение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

”Невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали, между прочим, эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина ”по-разному смотрят в будущее”.

Зеленский отметил, что на переговорах представителей ”нормандской четверки” по ситуации в Донбассе 19 и 20 апреля только Россия отказалась принимать совместное заявление о восстановлении режима полного прекращения огня.

Обострение конфликта на востоке Украины началось в марте. Концентрацию российских войск на границе с Украиной специалисты называли максимальной с 2015 года. Украинские власти оценивали численность российских вооруженных сил рядом с границей в 80 тысяч человек.

В Кремле сообщали, что перемещение войск по своей территории ”не должно никого волновать”. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что стягивание российских военных на запад связано с учениями стран НАТО в Восточной Европе.