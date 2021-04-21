Обращение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.
”Невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали, между прочим, эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны”, — сказал Зеленский.
Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина ”по-разному смотрят в будущее”.
Зеленский отметил, что на переговорах представителей ”нормандской четверки” по ситуации в Донбассе 19 и 20 апреля только Россия отказалась принимать совместное заявление о восстановлении режима полного прекращения огня.
Обострение конфликта на востоке Украины началось в марте. Концентрацию российских войск на границе с Украиной специалисты называли максимальной с 2015 года. Украинские власти оценивали численность российских вооруженных сил рядом с границей в 80 тысяч человек.
В Кремле сообщали, что перемещение войск по своей территории ”не должно никого волновать”. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что стягивание российских военных на запад связано с учениями стран НАТО в Восточной Европе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый штамм – уже не только в Аникщяй: он связан с устойчивостью к вакцинам (21)
Обнаруженный в Литве новый штамм коронавируса выявлен...
В Литве наплыв клиентов в парикмахерских прекратился, некоторые ушли в простой (1)
Салоны красоты и парикмахерские в Литве открылись...
Правительство Литвы предлагает внести коррективы в условия карантина (10)
Минздрав Литвы предлагает правительству изменить...
Спикер парламента Литвы о повышении пенсионного возраста до 72 лет: тут есть два аспекта (88)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Затянувшийся карантин не прошел бесследно: почти половине жителей Литвы грозит депрессия (42)
Почти половина жителей Литвы во время второго...