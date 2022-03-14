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Команда Алексея Навального подготовила новое расследование про зарубежную недвижимость Владимира Соловьева.
Vladimiras Solovjovas, Komo ežeras
Vladimiras Solovjovas, Komo ežeras
© Vida Press

"Ненасытность и коварство Владимира Соловьёва не знают границ. Итальянские власти оперативно арестовали две его виллы, которые когда-то нашёл ФБК. Однако наш дон не остановился и приобрёл себе ещё немного недвижимости на Комо. Правда, он попытался её спрятать, — но ничего, мы нашли и её. И не только нашли. Дмитрий Низовцев впервые проник в имение Соловьёва и красиво отметил арест его имущества. Как это было, смотрите в нашем новом ролике", — подписал Фонд борьбы с коррупцией новое расследование.

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Журналисты посетили территорию нескольких вилл Соловьева, на 14 и 30 комнат. Обе находятся в одном из самых дорогих мест Италии — возле озера Комо.

"Владимир Соловьев сюда попасть уже не может. Его итальянские владения арестованы", — сказал автор расследования.

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