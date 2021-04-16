ВИДЕО | В США полиция застрелила 13-летнего подростка

Полицейские в Чикаго застрелили на улице 13-летнего безоружного подростка латиноамериканского происхождения. Правоохранительные органы вечером в четверг, 15 апреля, обнародовали видеозапись с нательного видеорегистратора одного из стражей порядка, причастных к инциденту, происшедшему еще 29 марта. На этой записи видно, как 13-летний Адам Толедо убегает от полицейских, затем останавливается, поднимает руки вверх и в этот момент получает пулю в грудь.

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По версии прокуратуры, Толедо был вооружен, однако на видеозаписи видно, что оружия у подростка нет. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что потрясена увиденным и призвала граждан к спокойствию.

В США нередки случаи полицейского насилия, вызванного предположительно расовыми мотивами. В настоящее время в Миннеаполисе идет суд над бывшим сотрудником полиции Дереком Шовеном из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного за использование фальшивой банкноты. Шовен на протяжении почти десяти минут душил коленом лежавшего на земле Флойда, игнорируя его мольбы о пощаде.

Адвокат семьи Флойда назвал видеозапись гибели Адама Толедо "ужасной и травмирующей", указав, что случившееся в очередной раз свидетельствует о необходимости глубокого реформирования полиции в США.