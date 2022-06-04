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В результате обстрелов в Донецкой области в субботу сгорел самый большой деревянный храм Украины - Всехсвятский скит, главный храм Святогорской лавры.
ВИДЕО: в результате обстрелов сгорел самый большой деревянный храм Украины
© Facebook

”В Донецкой епархии УПЦ подтвердили, что кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось около 300 беженцев, в том числе инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы” - написал в Facebook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Всехсвятский скит считается памятником деревянного зодчества XVI–XVII веков. Фото и видео его пожара опубликовали многие украинские СМИ и Telegram-каналы.

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