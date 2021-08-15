ВИДЕО | В Киеве произошли столкновения "Нацкорпуса" и полиции

Националистические силы готовили там акцию "Остановим капитуляцию!", в ходе которой хотели потребовать от властей положить конец "капитуляции перед врагом".
МВД: "Нацкорпус" отказался пройти проверку
Как написал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, участники акции "не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы".
Полиция и национальная гвардия Украины были вынуждены отреагировать, в том числе применением спецсредств и слезоточивого газа.
Открыто дело о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции
Восемь правоохранителей пострадали, у семи из них — ожоги глаз. В "Нацкорпусе" сообщили об одном получившем травмы.
Открыто производство о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции.
После столкновений ситуация нормализовалась.
Националистическая политическая партия "Национальный корпус" была создана в 2016 году. Ее основой стали члены общественной организации гражданский корпус "Азов" и ветераны одноименного полка.
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