ВИДЕО | В Киеве произошли столкновения "Нацкорпуса" и полиции

Националистические силы готовили там акцию "Остановим капитуляцию!", в ходе которой хотели потребовать от властей положить конец "капитуляции перед врагом".
МВД: "Нацкорпус" отказался пройти проверку
Как написал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, участники акции "не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы".
Полиция и национальная гвардия Украины были вынуждены отреагировать, в том числе применением спецсредств и слезоточивого газа.
Открыто дело о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции
Восемь правоохранителей пострадали, у семи из них — ожоги глаз. В "Нацкорпусе" сообщили об одном получившем травмы.
Открыто производство о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции.
После столкновений ситуация нормализовалась.
Националистическая политическая партия "Национальный корпус" была создана в 2016 году. Ее основой стали члены общественной организации гражданский корпус "Азов" и ветераны одноименного полка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Высылка нелегальных мигрантов - сложная миссия: некоторые из них категорически отказываются ехать домой (4)
По словам председателя комитета национальной...
Предстоящий отопительный сезон будет дороже: предлагают платить за отопление круглый год (28)
По прогнозам Государственного совета по регулированию...
Йонас Милюковас. Вакцинация и естественный отбор (81)
Эволюция гоминид неразрывно связана с развитием мозга....
Каспарас Урбонайтис. Самокатная проблема (6)
Электросамокат – это просто, удобно, быстро и… опасно....
Исключение: для кого тестирование на коронавирус в Литве будет бесплатным (10)
Для людей, которые не могут привиться по медицинским...