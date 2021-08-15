aA
В Киеве между представителями националистической политической партии "Национальный корпус" и силами национальной полиции в субботу, 14 августа, произошли столкновения. Их местом стала Банковая улица, неподалеку от офиса (администрации, ОПУ) президента Украины Владимира Зеленского.
ВИДЕО | В Киеве произошли столкновения "Нацкорпуса" и полиции
© AP / Scanpix

Националистические силы готовили там акцию "Остановим капитуляцию!", в ходе которой хотели потребовать от властей положить конец "капитуляции перед врагом".

МВД: "Нацкорпус" отказался пройти проверку


Как написал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, участники акции "не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы".

Полиция и национальная гвардия Украины были вынуждены отреагировать, в том числе применением спецсредств и слезоточивого газа.

Открыто дело о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции


Восемь правоохранителей пострадали, у семи из них — ожоги глаз. В "Нацкорпусе" сообщили об одном получившем травмы.

Открыто производство о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции.

После столкновений ситуация нормализовалась.

Националистическая политическая партия "Национальный корпус" была создана в 2016 году. Ее основой стали члены общественной организации гражданский корпус "Азов" и ветераны одноименного полка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Высылка нелегальных мигрантов - сложная миссия: некоторые из них категорически отказываются ехать домой (4)

По словам председателя комитета национальной...

Предстоящий отопительный сезон будет дороже: предлагают платить за отопление круглый год (28)

По прогнозам Государственного совета по регулированию...

Йонас Милюковас. Вакцинация и естественный отбор (81)

Эволюция гоминид неразрывно связана с развитием мозга....

Каспарас Урбонайтис. Самокатная проблема (6)

Электросамокат – это просто, удобно, быстро и… опасно....

Исключение: для кого тестирование на коронавирус в Литве будет бесплатным (10)

Для людей, которые не могут привиться по медицинским...