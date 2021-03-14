ВИДЕО | В Казахстане разбился военный самолет: есть погибшие

В Алма-Ате в субботу, 13 марта, при посадке разбился военный самолет АН-26. Он принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана и выполнял рейс из Нур-Сулатана в Алма-Ату.
На борту находились шесть человек, четверо из них погибли, двое доставлены в больницу. "По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу Илийского района", — говорится в сообщении МЧС Казахстана. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении.
По данным пресс-службы аэропорта, самолет упал в начале взлетно-посадочной полосы. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.
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