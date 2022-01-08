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В Алматы журналисту Дождя Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову стреляли под ноги. У городского морга вооруженные люди в форме открыли огонь сначала в воздух, а затем по асфальту под ноги журналистам. Полонский и Крестьянинов не пострадали, пишет Дождь.
ВИДЕО | В Алматы журналисту "Дождя" стреляли под ноги
© Reuters / Scanpix

Полонский рассказал, что сначала через забор морга пытался перелезть неизвестный мужчина, его остановили вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые охраняют морг, и начали стрелять в воздух.

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Мужчина сел на колени и просил не убивать его, затем его начали уводить двое мужчин, вооруженных автоматами.

Они заметили, что Полонский и Крестьянинов снимают их на видео и закричали, чтобы они перестали, после чего начали стрелять в воздух.

Журналисты начали убегать от них и увидели, что неизвестные стреляют в асфальт им под ноги.

После этого родственники погибших, которые собрались у морга на опознание, начали проявлять агрессию по отношению к журналистам — одна женщина начала бить Крестьянинова кулаком в грудь, мужчины угрожали им камнями.

После этого журналисты ушли от здания морга.

С начала января в Казахстане проходили массовые протесты из-за повышения цен на топливо. В нескольких городах, в том числе в Алматы, митинги переросли в беспорядки и столкновения с силовиками, которые вели стрельбу из огнестрельного оружия.

На фоне протестов в Казахстане отключили интернет.

В МВД заявили, что в результате протестов погибли 26 протестующих и 18 силовиков.

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DELFI
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