ВИДЕО | В Алматы журналисту "Дождя" стреляли под ноги

Полонский рассказал, что сначала через забор морга пытался перелезть неизвестный мужчина, его остановили вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые охраняют морг, и начали стрелять в воздух.
Мужчина сел на колени и просил не убивать его, затем его начали уводить двое мужчин, вооруженных автоматами.
Они заметили, что Полонский и Крестьянинов снимают их на видео и закричали, чтобы они перестали, после чего начали стрелять в воздух.
Журналисты начали убегать от них и увидели, что неизвестные стреляют в асфальт им под ноги.
После этого родственники погибших, которые собрались у морга на опознание, начали проявлять агрессию по отношению к журналистам — одна женщина начала бить Крестьянинова кулаком в грудь, мужчины угрожали им камнями.
После этого журналисты ушли от здания морга.
С начала января в Казахстане проходили массовые протесты из-за повышения цен на топливо. В нескольких городах, в том числе в Алматы, митинги переросли в беспорядки и столкновения с силовиками, которые вели стрельбу из огнестрельного оружия.
На фоне протестов в Казахстане отключили интернет.
В МВД заявили, что в результате протестов погибли 26 протестующих и 18 силовиков.
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