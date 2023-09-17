ВИДЕО. Украинские военные опубликовали видео взятия Андреевки, деревни под Бахмутом

За эту деревню, имеющую важное значение в сражении за разрушенный Бахмут, велись ( и, судя по сообщениям, по-прежнему ведутся) ожесточенные бои.

На опубликованных кадрах, снятых видеокамерой на шлеме одного из бойцов, продвигающихся по полю между обгорелых, лишенных веток и листвы деревьев и руин, видно, что деревню практически сравняли с землей.

Судя по этим кадрам и другим снимкам, от нее ничего не осталось, и трудно представить, что кто-то тут когда-нибудь снова будет жить.