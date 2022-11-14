Видео убийства вагнеровца-перебежчика: что известно

Видеоролик появился в ночь на 13 ноября — его опубликовал телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера. По крайней мере, канал упоминает ЧВК чуть ли не каждый день, даже размещает объявления о найме туда бойцов.

Ролик такой страшный, что мы не даем на него ссылку.

На нем мужчина в военной форме, чья голова примотана скотчем к кирпичам, назвавшийся Нужиным Евгением Анатольевичем, 1967 года рождения, говорит, что он "отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских".

По его словам, 4 сентября ему удалось "осуществить план перехода на сторону Украины".

Мужчина говорит, что 11 ноября он был на улице в Киеве, "получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить".

После этого его забивают насмерть кувалдой. Лица бьющего на видео не видно.

Кто такой Евгений Нужин?



Евгений Нужин — не случайный человек, о нем много писали украинские СМИ в сентябре.

У него — российского военного в украинском плену — взял видеоинтервью украинский журналист Юрий Бутусов. На том видео Нужин рассказывает, что Пригожин завербовал его в колонии, где мужчина сидел за убийство. Но пошел он воевать с изначальным намерением сдаться в плен и перейти на сторону украинцев. Также он рассказывал о жестоких порядках в ЧВК Вагнера: по его словам, за провинности солдат "обнуляли", то есть убивали.

Человек, "чудовищно похожий на Пригожина", как в свое время комментировала ролик с вербовкой заключенных на войну в Украине пресс-служба компании "Конкорд", тоже обещал убийство как наказание.

Например, за пьянство или сдачу в плен. Об этом известно из видео, где предположительно Пригожин вербует заключенных на фронт.

Там мужчина, похожий на Пригожина, стоит перед заключенными в тюремном дворе и перечисляет "грехи", недопустимые в ЧВК Вагнера, первый из них — дезертирство. "Кто в первый день приезжает и говорит "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку "дезертирство", и следует расстрел", — подчеркивает мужчина, похожий на Пригожина.

Сам Пригожин прокомментировал и ролик с убийством Нужина. "Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании", — сказал он через пресс-службу "Конкорда" в ответ на вопрос журналистов.

Вопросы в связи с роликом убийства



В этой истории много вопросов, на которые пока нет ответа.

Например, неясно, как убитый попал к ЧВК, если он был в украинском плену. На то, что его выкрали из Украины, намекают предсмертные слова самого Нужина, будто его ударили по голове на улице, но они вызывают сомнения.

Странно, что военнопленный мог свободно ходить по улицам Киева. Есть предположения, что украинская сторона обменяла его, фактически обрекая на смерть, но пока никаких официальных комментариев из Украины об этом деле не было.

Что до российской стороны, то сын Евгения Нужина Илья в октябре рассказывал "Важным историям", как обращался во все инстанции, пытаясь найти отца.

"Когда я увидел это видео, сразу позвонил в министерство обороны, там мне сказали: "Мы к ЧВК никакого отношения не имеем, это не наши проблемы". Посоветовали обратиться в Красный Крест — там путного ничего не сказали, типа отвалите и все. Звонил [уполномоченному] по правам человека — да, там сделали заявку, что он в плену, звонили, что она зарегистрирована — и все, молчание. Я звонил в колонию, где он сидел. Там, как услышали его имя — "мы ничего не знаем", и бросают трубку", — описывал он.

И добавлял, что на судьбу отца, кажется, "всем пофиг". Он пришел к выводу, что отцу "повезло попасть в плен. Хоть в плену, зато живой".