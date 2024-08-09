Видео с разгромленной российской колонной в Курской области. Что известно

В составе колонн, которые направляются в районы выполнения задач в Курской области, реактивные системы залпового огня БМ-21 „Град“, буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили „Урал“ и „КамАЗ“, сообщает Минобороны.

Комментируя бои в Курской области, оборонное ведомство снова заявило, что армия продолжает отражать попытку вторжения ВСУ. Еще в среду начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину, что российские войска остановили наступление и теснят ВСУ к границе, однако сообщения блогеров и видео в соцсетях указывают на то, что Россия все еще борется за достижение этой цели