Видео с падением в море британского истребителя F-35 попало в соцсети

На кадрах видно, как пилот катапультируется из самолета стоимостью более 130 млн долларов, после чего боевая машина погружается в море.

Министерство обороны воздержалось от комментариев по поводу этого видео, подчеркнув, что следствие продолжается. Однако теперь у военных, скорее всего, возникнут дополнительные вопросы по поводу того, как секретное видео попало в интернет.

На этом видео, размещенном в "Твиттере", самолет (скорее всего, это тот самый истребитель F-35, хотя подтверждений этому из официальных источников пока не поступало) приближается к трамплину (на авианосце это наклонная рампа, выгнутая вверх и позволяющая самолету взлетать с укороченным разбегом).

Однако вместо того, чтобы набирать скорость, истребитель начинает замедляться, а затем падает в море. При этом пилот успевает катапультироваться. Через несколько секунд после того, как самолет исчезает в волнах, в небе перед кораблем раскрывается парашют летчика.

Судя по всему, съемка велась одной с одной из собственных камер слежения авианосца.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm