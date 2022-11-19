aA
Самолет южноамериканской авиакомпании LATAM 19 ноября столкнулся при взлете с пожарной машиной в аэропорту города Лима в Перу.
ВИДЕО. Перу: пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной, двое погибших
© Shutterstock

По информации радио RPP, погибли двое пожарных. Никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Момент столкновения попал на видео.

Аэропорт Лимы временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

Золотой век для работников подходит к концу: было бы наивно ожидать более высокого роста зарплат

Изменения можно наблюдать и на рынке труда: если раньше...

Литовцы не собираются откладывать на Рождество: некоторых популярных подарков в магазинах может и не остаться

Несмотря на все более громкие разговоры о возможном...

Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки

С первым снегом приходит настоящее праздничное...

Viktorija Čmilytė-Nielsen Viktorija Čmilytė-Nielsen

Спикер Сейма Литвы: быть среди "санкционных ястребов" – правильная позиция

В эфире Delfi спикер Сейма Литвы Виктория...

В Вильнюсе прощаются со спасшим подростка парамедиком: коллеги по всему городу почтили его память

В субботу хоронят спасшего подростка фельдшера Дмитрия...