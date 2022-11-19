ВИДЕО. Перу: пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной, двое погибших

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Самолет южноамериканской авиакомпании LATAM 19 ноября столкнулся при взлете с пожарной машиной в аэропорту города Лима в Перу.
По информации радио RPP, погибли двое пожарных. Никто из пассажиров не получил серьезных травм.
Момент столкновения попал на видео.
Аэропорт Лимы временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.
After watching this….(my opinion) fire service are doing a drill and communication has somehow broken down 🤷🏻♂️
pic.twitter.com/lJQyQWjvtp
— Flight Emergency (@FlightEmergency) November 18, 2022
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