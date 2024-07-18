ВИДЕО. Из зала Европарламента выдворили скандального политика

Диане кричала во время выступления либерального депутата Валери Айе, когда та говорила об обеспечении права на аборт.

„Это послание из Румынии – вы убиваете людей“, - кричала Шошоакэ.

Метсола просила ее покинуть зал и не кричать.

Ранее Шошоакэ заявила журналистам, что приведет священника, чтобы освятить Европарламент и очистить его от „дьяволов“. Также она утверждала, что при ее виде Метсола побледнела. Кроме того, Шошоакэ выступает против помощи Украине и заявляет, что из-за этого Румыния обеднела.