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Камала Харрис подтвердила увеличение численности американского контингента НАТО в Восточной Европе и заверила, что альянс будет "защищать каждый сантиметр территории стран, сходящих в его состав.
Kamala Harris
Kamala Harris
© AFP / Scanpix

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России масштабными санкциями в случае нападения на Украину. "Мы совместно подготовили экономические меры, которые будут быстрыми, жесткими и едиными", - заявила она в субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Харрис также подтвердила увеличение численности американских войск на восточном фланге НАТО. "Как сказал президент Байден, наши войска размещены там не для того, чтобы воевать в Украине, но они будут защищать каждый сантиметр территории стран - членов НАТО", - подчеркнула американский вице-президент.

Харрис: Москва использует ложь, дезинформацию и пропаганду

Россия осуществляет агрессивные действия "по точному сценарию", отметила Харрис. Его частью является создание ложного предлога для вторжения, кроме того, он включает в себя ложь, дезинформацию и пропаганду.

Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников в Восточной Европе, заверила Харрис, подчеркнув в этой связи важность пятой статьи Договора НАТО, которая "священна" для США. Пятая статья гласит, что нападение на одну из стран - членов НАТО рассматривается как акт насилия на все страны альянса, и в этом случае государства НАТО предпримут все необходимые действия, чтобы помочь жертве агрессии.

Камала Харрис вновь подчеркнула, что США открыты для дипломатического решения конфликта с Россией, несмотря на обострение ситуации. Но если дипломатия зайдет в тупик, Вашингтон также готов к жестким ответам, указала американский вице-президент.

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