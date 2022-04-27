Вице-президент "Газпромбанка" уехал воевать в Украину

Волобуев шесть лет работал в "Газпромбанке" пиарщиком, и 16 лет был начальником пресс-службы "Газпрома". После начала войны России против Украины он собрал вещи и 2 марта уехал из Москвы.

Волобуев родом из Ахтырки, Сумской области Украины, где прожил 18 лет, после чего переехал в Россию. Он рассказал, что его отец месяц провел в холодном подвале, а в России с начала войны его друзья просили не говорить о том, что он украинец.

Волобуев рассказывает, что приехал защищать свою родину с оружием в руках, хотя военного боевого опыта у него нет, за плечами военная кафедра института.

Топ-менеджер говорит, что угрозы его жизни не было, но самоубийства других топ-менеджеров ставит под сомнение. Он считает, что самоубийство первого вице-президента “Газпромбанка” Владислава Аваева было инсценировкой, как и самоубийство топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосени.

Волобуев предполагает, что Путин лично руководит “Газпромом”, и признается, что участвовал в газовых войнах.

“Украину, как надежного поставщика газа, дискредитировали в глазах европейских потребителей, чтобы лишить статуса транзитного государства”, - сказал бывший вице-президент компании. По его словам, объемы транзита российского газа через Украину с 2011 года упали со 104 млрд кубометров до 41 млрд.

Неизвестно, как долго Волобуев находится в Украине.