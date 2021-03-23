Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со "Спутником V"

Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
Матович также посоветовал "ради успокоения ситуации" подать в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две партии — младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича "Обычные люди и независимые личности".
Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительства в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.
Правительственный кризис в Словакии
Правительственный кризис разразился в Словакии после того, как выяснилось, что премьер-министр без согласования с партнерами по правящей коалиции заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". 12 марта подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.
Перед этим действия Матовича подвергла критике президент Словакии Зузана Чапутова. Премьер договорился с Москвой о поставках 2 млн доз вакцины вопреки воле правительства страны, входящей в Евросоюз и НАТО, а также до регистрации препарата в ЕС.
Дипломатический конфликт с Украиной
Позднее к политическому кризису добавился и дипломатический конфликт с Украиной, виновником которого вновь стал глава словацкого правительства. В интервью Radio Express 3 марта, отвечая на вопрос ведущего о том, что он пообещал России за поставки вакцины, Матович в шутку сказал: "Закарпатскую Украину". После этого премьер, впрочем, тут же добавил, что ничего не обещал, и Россия ничего у него не просила, но опрометчивое высказывание словацкого премьера возмутило Киев. МИД Украины в ответ опубликовал ноту, в которой осудил слова Матовича.
Коронавирус в Словакии
Эпидемиологическая ситуация в Словакии в настоящий момент неблагоприятная — показатели смертности от Covid-19 в соотношении с количеством населения являются одними из наиболее высоких в Европе.
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