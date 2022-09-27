"В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Это означает, что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Поэтому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны", — акцентировала Маляр.

Она же отметила, что вдоль белорусской границы украинцы также проводят учения — Северный Ураган 2022.

"Подразделения ВСУ, Национальная гвардия, пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там есть", — отметила Маляр

По словам Маляр, Лукашенко слишком зависим от Путина, поэтому не стоит сбрасывать со счетов возможную атаку с этой стороны.

"Мы знаем, насколько президент Лукашенко зависим на сегодня от Путина. И степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это чрезвычайно большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в том числе", — подчеркнула Маляр.