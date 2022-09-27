"В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Это означает, что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Поэтому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны", — акцентировала Маляр.
Она же отметила, что вдоль белорусской границы украинцы также проводят учения — Северный Ураган 2022.
"Подразделения ВСУ, Национальная гвардия, пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там есть", — отметила Маляр
По словам Маляр, Лукашенко слишком зависим от Путина, поэтому не стоит сбрасывать со счетов возможную атаку с этой стороны.
"Мы знаем, насколько президент Лукашенко зависим на сегодня от Путина. И степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это чрезвычайно большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в том числе", — подчеркнула Маляр.
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