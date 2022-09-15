Вице-канцлер ФРГ: Украине для восстановления нужно 350 млрд евро

Для восстановления Украины, по всей видимости, потребуется около 350 млрд евро, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, который одновременно занимает в правительстве страны должность министра экономики. "Это гигантская сумма", — признал Хабек на полях конференции министров экономики стран "большой семерки" в Бранденбурге в четверг, 15 сентября.
Вице-канцлер пояснил, что эту сумму ему назвала министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая участвует в конференции G7 в качестве гостя. По мнению Роберта Хабека, чтобы собрать такую сумму, необходимо создать фонд для усиления эффективности частных инвестиций. Хабек отметил, что немецкие фирмы могут уже сейчас инвестировать в Украину — на случай потерь или разрушения инфраструктурных объектов действуют соответствующие гарантии.
Со своей стороны Юлия Свириденко сообщила, что Украина за последние полгода уже получила от мирового сообщества помощь в размере 19 млрд евро для сохранения ликвидности.
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