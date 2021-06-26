Вместе с президентом летели министры обороны и внутренних дел, а также губернатор провинции.
Представитель президента сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.
Иван Дуке назвал нападение трусливым и заявил, что его не напугать насилием и терактами.
"У нас сильное государство, Колумбия способна противостоять такого рода угрозам", - сказал президент в видеообращении, размещенном в "Твиттере". Он добавил, что силам безопасности дан приказ найти виновных.
По сообщениям местных СМИ, пассажиры услышали звук попадания в двигатель, когда вертолет заходил на посадку.
В регионе Кататумбо близ колумбийско-венесуэльской границы, куда направлялся президент, министры и губернатор, действует леворадикальная группировка "Армия национального освобождения".
Она основана в 1964 году, своей целью провозглашает борьбу с неравенством в землепользовании и распределении богатства.
"Армия национального освобождения" считается крупнейшей повстанческой группировкой страны и причислена к террористическим организациям в Колумбии, США и Европейском союзе.
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