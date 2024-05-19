Вертолет президента Ирана совершил "жесткую посадку"

Как следует из сообщений, Раиси возвращался из Азербайджана, где ранее в тот же день проводил встречу с главой государства Ильхамом Алиевым. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и руководитель пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Всего, как утверждают иранские СМИ, в колонне президента было три вертолета, два из которых благополучно приземлились. Агентство Tasnim сообщило, что с одним из чиновников, находившимся на борту вертолета Раиси, удалось установить связь. "Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места аварии, очень беспокоит", - приводит слова неназванного иранского чиновника агентство Reuters. Он добавляет, что из-за инцидента жизни президента и министра иностранных дел страны "находятся под угрозой".