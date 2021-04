В штаб-квартире миссии подтвердили, что полет удался. "Данные с альтиметра подтверждают, что "Индженьюити" стал первым аппаратом, совершившим полет на другой планете", — заявил один из инженеров миссии после анализа поступивших с Марса данных.

Теперь "Индженьюити" должен совершить еще несколько взлетов и приземлений. После каждого из них дрону нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.

"Теперь мы можем сказать, что люди запустили винтокрылый аппарат на другой планете, — прокомментировала успешный запуск менеджер проекта Мими Анг. — Мы так долго говорили о повторении достижений братьев Райт на Марсе, и вот это случилось".

Аппарат "Индженьюити" ("Изобретательность") отправили на Марс вместе с ровером "Персеверанс" ("Упорство"), который прибыл на красную планету в феврале нынешнего года. Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около двух килограммов.

На Землю аппараты пока отправили совсем немного материала: сам вертолет сфотографировал тень под собой на поверхности Марса, а ровер "Персеверанс" прислал короткое видео взлета.

You wouldn’t believe what I just saw.

More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ