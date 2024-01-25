Верховный комиссар ООН по делам беженцев: я обеспокоен привыканием в мире к страданиям украинцев

В интервью агентству Associated Press (AP) после завершения недельного визита в Украину, Филиппо Гранди подчеркнул, что важно напомнить международному сообществу о том, что украинцы все еще живут в условиях жестокой войны, несмотря на другие глобальные кризисы, занимающие центральное место.

По словам Гранди, российское вторжение в Украину продолжает приносить разрушения гражданскому населению: обстрелами разрушены жилые дома, пострадали медицинские центры, многие объекты не функционируют.

"Я думаю, что большая разница между прошлым и нынешним годом заключается в том, что в этом году это уже не новость в мире, – сказал Гранди в интервью. – Наблюдается тенденция к привыканию к украинским страданиям".

По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), число украинцев, перемещенных в результате войны, составляет 10 миллионов человек: 3,7 миллиона считаются внутренне перемещенными лицами, а еще 6,3 миллиона – беженцами.