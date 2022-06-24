Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Верховный суд США в пятницу, 24 июня, отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, признавшее конституционным право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне законодательства каждого из штатов. "Конституция не дает права на аборт, и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", - говорится в заявлении суда.

Ожидается, что примерно половина американских штатов могут ввести запреты или ограничения на прерывание беременности. Через несколько минут после обнародования решения Верховного суда генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов. В тот же день запрет на аборты вступил в силу также в Штате Южная Дакота.

Протесты против запрета абортов

О вероятном пересмотре дела "Роу против Уэйда" стало известно в начале мая, когда онлайн-издание Politico опубликовало копию проекта решения Верховного суда США. После этого по стране прокатилась волна протестов против запрета абортов.

Тема абортов является одной из наиболее спорных во внутренней политике Соединенных Штатов. Республиканцы выступают за их запрет, демократы поддерживают их легальность.

Президент Байден: Это трагическая ошибка

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда США об абортах "трагической ошибкой". Это решение основано на "экстремальной идеологии" и "отняло у женщин в США конституционное право", сказал Байден в пятницу в Вашингтоне. "Здоровье и жизнь женщин этой страны теперь находятся под угрозой", - предупредил президент.