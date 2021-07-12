Верховный суд Израиля разрешил суррогатное материнство для однополых пар

"Наконец-то, равенство!", - так прокомментировал решение Верховного суда министр здравоохранения Израиля Ницан Хоровиц в своем аккаунте в Twitter. По его словам, Минздрав сделает все для выполнения этого решения суда на практике.
ЛГБТ-сообщество страны оценило это решение как прорыв. Иск был подан активистами более года назад, хотя борьбу за возможность прибегать к услугам суррогатных матерей, что было доступно гетеросексуальным парам и одиноким женщинам в Израиле, гомосексуальные пары вели много лет. В Израиле невозможно заключить гомосексуальный союз, при этом такие браки официально признаются, если они заключены за границей.
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