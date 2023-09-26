Верховный комиссар ООН по правам человека: в Северной Корее постоянно нарушаются права человека

«Многие нарушения напрямую связаны с растущей милитаризацией КНДР. Например, широкое использование принудительного труда, в том числе в лагерях для политических заключенных, принудительное использование школьников для сбора урожая; требование к семьям выполнять работу и предоставлять правительству квоту на товары и конфискация заработной платы у иностранных рабочих – все это поддерживает военный аппарат государства и его способность производить оружие», — заявил Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк на специальном заседании Совета Безопасности по правам человека в Северной Корее.
Милитаризация также способствует систематической эксплуатации населения, а руководство КНДР продолжает требовать от своих граждан затянуть пояса, чтобы имеющиеся ресурсы можно было использовать для финансирования ядерной и ракетной программы. Об этом также упомянула Элизабет Салмон, специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее. Она отметила, что количество ракетных испытаний и военных угроз со стороны Пхеньяна не уменьшилось. Во время своего обращения к журналистам она также подчеркнула важность решения проблемы тысяч похищенных и задержанных южнокорейских военнопленных.
Салмон выразила и обеспокоенность тем, что северокорейцы в Китае и других странах могут быть репатриированы против их воли обратно Северную Корею, где подтвергнутся репрессиям. «В ООН регулярно выражали обеспокоенность Китаю и другим государствам-членам [ООН] тем, что насильственно репатриированные лица в КНДР подвергаются реальному риску пыток и других видов жестокого обращения по возвращении, а также других серьезных человеческих нарушений прав», — сказал Элизабет Салмон.
Китай и Россия регулярно возражают против обсуждения прав человека Северной Кореи в Совете Безопасности, заявляя, что в ООН есть другие площадки для подобных разговоров. Посол Китая назвал встречу «безответственной, неконструктивной и злоупотреблением полномочиями Совета», а заместитель посла Москвы заявил, что это «циничная и лицемерная» попытка США и их союзников оказать давление на Пхеньян. Посол Северной Кореи не присутствовал на сессии, но ее министерство иностранных дел за два дня до заседания совета опубликовало заявление с критикой. «КНДР решительно осуждает и отвергает презренный рэкет США в области «прав человека» как бессмысленное нарушение и серьезный вызов достоинству и суверенитету КНДР», — говорится в заявлении Ким Сон Гёна, вице-министра по международным организациям.