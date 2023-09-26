Верховный комиссар ООН по правам человека: в Северной Корее постоянно нарушаются права человека

Салмон выразила и обеспокоенность тем, что северокорейцы в Китае и других странах могут быть репатриированы против их воли обратно Северную Корею, где подтвергнутся репрессиям. «В ООН регулярно выражали обеспокоенность Китаю и другим государствам-членам [ООН] тем, что насильственно репатриированные лица в КНДР подвергаются реальному риску пыток и других видов жестокого обращения по возвращении, а также других серьезных человеческих нарушений прав», — сказал Элизабет Салмон.

Китай и Россия регулярно возражают против обсуждения прав человека Северной Кореи в Совете Безопасности, заявляя, что в ООН есть другие площадки для подобных разговоров. Посол Китая назвал встречу «безответственной, неконструктивной и злоупотреблением полномочиями Совета», а заместитель посла Москвы заявил, что это «циничная и лицемерная» попытка США и их союзников оказать давление на Пхеньян. Посол Северной Кореи не присутствовал на сессии, но ее министерство иностранных дел за два дня до заседания совета опубликовало заявление с критикой. «КНДР решительно осуждает и отвергает презренный рэкет США в области «прав человека» как бессмысленное нарушение и серьезный вызов достоинству и суверенитету КНДР», — говорится в заявлении Ким Сон Гёна, вице-министра по международным организациям.