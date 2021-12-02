Инициаторы проекта заявляют, что принятие этого постановления повысит туристический потенциал Украины, а также усилит ее позиции в ЮНЕСКО, где Киев добивается признания борща объектом нематериального культурного наследия Украины.

Под постановлением подписались представители почти всех партий, представленных в Раде. Для его вступления в силу достаточно одного результативного голосования в парламенте. Подписи президента или других действий для окончательного принятия этого документа не нужно. Поэтому авторы проекта рассчитывают, что впервые на национальном уровне День борща отпразднуют на Украине уже в следующем году.

"Мягкая сила"



Инициаторами постановления о введении Дня украинского борща были украинские рестораторы во главе с Евгением Клопотенко, говорит Би-би-си депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин.

Клопотенко является лицом кампании за признание борща объектом нематериального культурного наследия Украины в ЮНЕСКО.

Юрчишин рассказал, что в ЮНЕСКО рассматривается альтернативное представление насчет борща, поданное Россией. Установление на Украине Дня борща в качестве праздника на государственном уровне усилит позиции Киева в этом споре, говорит депутат.

"Думаю, россияне попробуют над этим пошутить в своих Russia Today. Но на самом деле имиджево для них это будет потерей, - рассказал Би-би-си Ярослав Юрчишин. - Но сейчас нам как постколониальной стране нужно постоянно отвоевывать свое. Как минимум, Гоголь это не русский писатель, а в самом худшем случае украинско-русский. И борщ - это блюдо не русской кухни, а украинской".

В сопроводительных документах к постановлению его авторы называют борщ "маркером национальной идентичности" украинцев.

"Борщ - культовое украинское блюдо; это точка дифференциации Украины от своих соседей… На международной арене он обладает потенциалом мягкой силы Украины, а также улучшения узнаваемости и репутации страны", - говорится в объяснительной записке к проекту постановления на сайте Верховной Рады.

Борщевая осень



Еще одна причина, по которой Украине нужен День борща, говорит депутат, - это создание туристического магнита: в этот день планируют проводить всевозможные фестивали борща, мастер-классы по его приготовлению и так далее.

Именно с оглядкой на туристический потенциал борща авторы проекта устанавливали дату будущего праздника.

Дело в том, что первое из зафиксированных упоминаний борща в исторических документах относится к концу октября 1584 года, когда об этом блюде написал немецкий торговец Мартин Груневег, побывавший в Киеве.

Но в выходные октября, рассказал Би-би-си Юрчишин, на Украине и так отмечается много памятных дат - День учителя, День защитника Отечества и День освобождения Украины от немецких захватчиков, - которые неизбежно отвлекали бы на себя внимание от борща. Поэтому сначала депутаты предложили назначить День борща на ноябрь, а потом, после консультаций с представителями туристической отрасли - прописали в проекте вторую субботу сентября.

"В это время уже есть в наличии все составляющие украинского борща, а с другой стороны еще достаточно тепло, чтобы проводить какие-то туристические мероприятия", - рассказал Би-би-си депутат Юрчишин.

Борщ объединяет



Формально авторами проекта являются 24 депутата Верховной рады, которые представляют как провластную партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, так и оппозиционные партии.

Юрчишин говорит, что под проектом могли подписаться все желающие и называет прогнозируемым, что среди желающих его поддержать не нашлось ни одного представителя пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Несмотря на это, говорит Юрчишин, трудностей с принятием этого проекта в Верховной раде возникнуть не должно: он прогнозирует, что на этой неделе документ будет одобрен профильным комитетом парламента по гуманитарной и информационной политике, а уже в январе Украина официально получит День борща.

"Очень надеемся, что что коронакризис не помешает нам запустить этот туристический магнит уже в 2022 году", - говорит депутат.

Согласно сопроводительным документам к проекту, на протяжении месяца после принятия этого постановления украинское правительство должно разработать "комплексный план мероприятий по отмечанию Дня украинского борща на государственном уровне".

"Я убежден, что Евгений Клопотенко и его коллеги не позволят перевести День украинского борща в бюрократию и советчину, а с другой стороны не будет перегиба в [лубок] шароварщину вроде "наш борщ самый красный в мире". Это будут живые, качественные гастрономически-туристические мероприятия", - резюмирует Юрчишин.