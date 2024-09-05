Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 5 сентября, утвердила заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, за это решение проголосовали 240 членов украинского парламента при необходимых 226.

По словам депутата Ирины Геращенко, сам министр на заседание не явился. Она назвала это „неуважением к парламенту и откровенно неевропейской позицией“, отметив, что о причинах, по которым Кулеба уходит с поста, до сих пор ничего неизвестно.