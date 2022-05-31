Заседание проходило в закрытом для прессы режиме.

Власти обвинили Денисову в плохом выполнении своих функций: в частности, она якобы не участвовала в процедурах обмена пленными, организации гуманитарных коридоров и т.д.

Сама омбудсмен, оппозиция, эксперты и представители правозащитного сообщества называют ее увольнение незаконным и разрушающим институт уполномоченного по правам человека, который должен быть независим от власти.

Денисова представляла партию "Народный фронт" и политическую команду Арсена Авакова. Его самого уволили с должности руководителя МВД менее года назад; после отставки он стал критиком команды президента Зеленского.

Как сообщает BBC News Украина, ранее украинские журналисты критиковали риторику сообщений уполномоченного Верховной Рады о сексуальных преступлениях, совершенных российскими военными в Украине во время войны. Денисова часто давала очень жесткие детали изнасилований детей, которые, по мнению журналистов, не всегда были подкреплены фактами.

Собеседник BBC News Украина в парламентской оппозиции указывает, что Денисова была неподконтрольна офису президента и слабо координировала свои действия с властями, что и могло привести к ее смещению.

До войны она критиковала действия власти в отношении оппозиции и резко осуждала инициативу Зеленского принять закон об олигархах.