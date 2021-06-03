Верховная рада приняла заявление относительно инцидента с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в Минске 23 мая. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе украинского парламента.

Депутаты поручили председателю Дмитрию Разумкову направить текст документа ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, национальным правительствам и парламентам.

В Раде "решительно осудили действия властей" Беларуси и призвали немедленно освободить журналиста Романа Протасевича, а также всех политических заключенных. Кроме того, законодатели потребовали "остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей, и гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами".

Рада призывает ICAO к расследованию

Верховная Рада призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) безотлагательно провести расследование произошедшего.

Парламент полностью поддерживает действия правительства Украины, которое ввело запрет на авиаперевозки в Беларусью с 26 мая и усилило санкции в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая, подчеркивается в заявлении.

Инцидент с самолетом Ryanair

До этого, 24 мая, целый ряд стран Европы на фоне скандала вокруг посадки самолета Ryanair в Минске закрыл воздушное пространство для "Белавиа", а своим перевозчикам не рекомендовал или запретил летать над Беларусью. Главы государств и правительств стран ЕС также решили полностью перекрыть доступ для белорусских авиакомпаний в воздушное пространство ЕС, но это решение пока не вступило в силу.

Тем временем Европейское агентство по воздушной безопасности (EASA) 2 июня обнародовало "информационный бюллетень по безопасности", в котором призвало европейских перевозчиков избегать полетов над Беларусью за исключением случаев крайней необходимости.