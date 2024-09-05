Верховная рада Украины назначила главой МИД Андрея Сибигу

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 5 сентября, назначила бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу новым главой внешнеполитического ведомства страны, сообщил в Telegram депутат фракции „Голос“ Ярослав Железняк. Решение было принято 258-ю голосами при 28-ми воздержавшихся. Против не высказался никто.

Сибига сменяет на посту главы МИД Украины Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с марта 2020 года. Накануне тот подал заявление об отставке. Инициативу Кулебы одобрили на том же заседании Верховной рады - в ее поддержку проголосовали 240 парламентариев, против был один, еще 45 воздержались.