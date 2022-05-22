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Верховная рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию сразу на 90 дней - до 23 августа, сообщает агентство УНИАН.
Ukrainos parlamentas patvirtino naujus sveikatos, infrastruktūros ir ekonomikos ministrus
Ukrainos parlamentas patvirtino naujus sveikatos, infrastruktūros ir ekonomikos ministrus
© Zuma Press / Scanpix

Депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале уточнил, что за утверждение указа президента о продлении военного положения проголосовали 320 парламентариев.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. В тоже время Рада может в любой момент отменить военное положение, пишет "Украинская правда".

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Также нардепы 315 голосами утвердили указ президента о продлении всеобщей мобилизации до 23 августа.

На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении срока действия военного положения в Украине и срока проведения всеобщей мобилизации, направив в Раду законопроекты на утверждение. Первым указом он постановил продлить срок военного положения на 90 суток.

Между тем 22 мая в Верховной раде Украины выступил президента Польши Анджея Дуды, сообщает УНИАН. Дуда стал первым главой иностранного государства, который приехал в Раду раду Украины после начала российского вторжения.

В парламенте также присутствовал президент Владимир Зеленский. В своей речи Зеленский позволил себе шутку о "Евровидении". "Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на "Евровидении", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами. Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в выступлении в Раде после выступления президента Польши Анджея Дуды.

Зеленский отметил, что сейчас украинские города стали побратимами польских, побратимами стали украинский и польский народ, а страны – сестрами. Он поблагодарил Дуду за совместную с лидеркой Словакии инициативу убеждать европейских коллег, которые все еще сомневаются по поводу предоставления статуса страны-кандидата на членство ЕС для Украины. По словам Зеленского, "Россия, развязав войну, невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого".

Также стало известно, что Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Зеленский поблагодарил Сейм Польши за принятие закона о помощи гражданам Украины, отметив, что это беспрецедентное решение, предоставляющее украинцам в Польше почти такие же права и возможности, как у поляков. "Это большой шаг и жест великой души, на которые способен только близкий друг Украины. И этот шаг не останется односторонним", - добавил он.

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