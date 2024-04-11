Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации

Отсрочки или освобождение от призыва получат люди с инвалидностью, отцы трёх и более несовершеннолетних детей, сотрудники правоохранительных органов, депутаты и их помощники (не более двух на депутата), студенты и аспиранты, получающие первое образование, научные и педагогические работники, люди, работающие на производстве и имеющие бронь.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года - дня полномасштабного российского вторжения. С этого же дня началась и мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был ограничен выезд из страны. Действующие законодательные нормы, однако, по мнению властей, не позволяли эффективно организовать процесс мобилизации, сообщалось о многочисленных случаях отказа получать повестки, являться по ним для сверки данных и так далее. Новый закон, по замыслу его авторов, должен установить чёткие правила призыва и ужесточить ответственность за уклонение от него.