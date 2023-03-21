Из-за позиции Будапешта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, сообщив, что "принял к сведению" решение МУС. "Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина - очень важное событие, фактор, меняющий игру", - сказал Боррель, назвав выданный ордер "началом процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления в Украине".

Министры юстиции ЕС 20 марта опубликовали собственное заявление в поддержку решения МУС, которое Венгрия также не подписала, отмечает Bloomberg.

Венгрия "не желает как-либо комментировать" выданный ордер

Пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай отверг информацию Bloomberg о вето, сообщив при этом, что Будапешт действительно не пожелал комментировать ордер на арест Путина.

"Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого", - сказал Пацолай.

Некоторые члены ЕС настаивают на более жестких формулировках в позиции

Позиция Будапешта, скорее всего, будет обнародована, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 марта, пишет Bloomberg. В проекте совместного заявления используются формулировки, похожие на комментарий Борреля, узнало агентство. В тексте отмечается, что ЕС "принимает к сведению" недавно выданные ордеры на аресты Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам источников Bloomberg, некоторые лидеры ЕС, вероятно, будут настаивать на более жестких формулировках. МУС выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они "предположительно несут ответственность за военные преступления", связанные с незаконной депортацией детей из Украины.