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Венгрия подписала с Россией договор о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, препарат будет поступать в Венгрию в три этапа.
Венгрия первой в ЕС закупает вакцину "Спутник V"
© Reuters / Scanpix

Венгрия стала первой страной Евросоюза, покупающей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил в пятницу, 22 января, на пресс-конференции в Москве.

По его словам, согласно заключенному ранее в тот же день договору, препарат будет поступать в Венгрию в три этапа. Подробности об объемах поставок должны быть оглашены позднее.

Вакцина "Спутник V" еще не допущена к использованию в Европейском Союзе, но была зарегистрирована, помимо России и Беларуси, в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестинской автономии, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

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Deutsche Welle
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