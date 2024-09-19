Венгрия хочет отказаться от миграционных правил ЕС

Правопопулистское правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном уже много лет проводит антимигрантскую политику и поэтому находится в постоянном конфликте с Еврокомиссией. В настоящее время Будапешт отказывается выплачивать штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в связи с его ограничительной политикой в отношении предоставления убежища. Поэтому Брюссель хочет вычесть эти деньги из будущих платежей ЕС в пользу Венгрии.