Венгрия готова к уступкам в вопросе о помощи Украине

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока обвинил Брюссель в шантаже. Поводом для этого послужила статья в газете Financial Times, согласно которой Евросоюз может предпринять шаги против экономики Венгрии, если на саммите ЕС 1 февраля Будапешт продолжит блокировать запланированную помощь Украине. 28 января Бока написал на своей странице в Facebook, что его страна "не уступит под давлением". "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и не позволяет другим сторонам делать это, - заявил он. - Венгрия принимала и будет принимать конструктивное участие в переговорах, но не допускает вымогательства".