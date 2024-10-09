„Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, поскольку это безответственно: он втянул свою страну в оборонительную войну. Столько людей погибли, столько территорий потеряно“, - пояснил советник венгерского премьер-министра.

Сам Виктор Орбан летом прошлого года говорил, что нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт в Украине. Ранее он неоднократно заявлял, что руководство Евросоюза и другие страны ЕС пытаются втянуть Венгрию в конфликт в Украине, призывая ее начать поставки оружия Киеву, но Будапешт „находится на стороне мира“.