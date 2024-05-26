Венгрия блокирует передачу Украине доходов от активов России Сергей Ромашенко

Венгрия блокирует передачу доходов от заблокированных российских активов на военные нужды Украины, сообщила в субботу, 25 мая, газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно предварительной договоренности, страны ЕС намеревались ежегодно перечислять Украине до 2 млрд евро за счет доходов от российских активов в размере 190 млрд евро, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Решение об этом должно быть принято единогласно, но Венгрия проголосовала против, сообщили пять источников FT. При этом вето на закон наложено не было.