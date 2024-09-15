2024.09.15 15:15

Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране

 
Deutsche Welle
Diosdado Cabello
Diosdado Cabello
ФОТО: Reuters / Scanpix

В Венесуэле задержаны шесть иностранцев, трое из которых - граждане США. По мнению властей, они планировали госпереворот и готовили „акты насилия“ против главы Венесуэлы Мадуро и его правительства.

В Венесуэле по обвинению в подготовке государственного переворота задержаны шесть иностранцев. Венесуэльские власти в субботу, 14 сентября, выразили убежденность, что к дестабилизации обстановки в стране причастно правительство США.

Среди задержанных - три гражданина Соединенных Штатов, два обладателя подданства Испании и один гражданин Чехии. По словам министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, иностранцы якобы готовили „акты насилия“ против главы страны Николаса Мадуро и его правительства. Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых более 400 винтовок американского производства. „Мы знаем, что правительство США связано с этим делом“, - заявил министр, отметив также причастность к планированию госпереворота американской и испанской разведслужб, а также венесуэльской оппозиции.

Кроме того, Кабельо упомянул в ходе своей пресс-конференции французских и восточноевропейских наемников, которые якобы тоже планировали нападение на Венесуэлу.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии